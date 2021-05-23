"الأشغال" و"البيئة" ترصدان المخالفات والتعديات على الشبكات العامة بالجهراء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الأشغال العامة عن قيام فريق مشترك بينها وبين الهيئة العامة البيئة برصد المخالفات والتعديات التي تتعرض لها الشبكات العامة في محافظة الجهراء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد إن الفريق البيئي المشترك قام بزيارة ميدانية إلى عدد من شبكات الأمطار والطوارىء في محمية الطيور في الجهراء وكذلك على بعض المناطق الصناعية والحرفية بالمحافظة.

وأضافت أنه تم سحب عينات من قبل مختبرات الهيئة لعمل الفحوصات المخبرية المطلوبة للتأكد من سلامة المخرجات من تلك المصبات ومطابقتها مع قانون حماية البيئة.

وأشارت الى أنه في حال كان هناك ارتفاع في نسبة الملوثات سيتم عمل مسح ميداني لكامل الشبكة ومخاطبة الجهة المستفيدة ومنع التعديات على الشبكات العامة.

وأوضحت أن الشبكات التي تم الكشف عليها في محافظة الجهراء من قبل الفريق المشترك تخدم مناطق طبية ومناطق صناعية ومناطق عسكرية وبعض المناطق السكنية.