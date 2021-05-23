"الهلال الاحمر الكويتي" توزع 200 طن من المنتجات الزراعية في لبنان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بدأت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الاحد بتوزيع 200 طن من المنتجات الزراعية على الاسر اللبنانية المحتاجة واللاجئين السوريين في لبنان.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال انور الحساوي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الجمعية تهدف من مبادرتها إلى شراء المحصول من المزارع اللبناني لتقوم بتوزيعه بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني على الاسر المحتاجة واللاجئين وهي بذلك تكون قد اصابت هدفين هما دعم المزارع في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة من جهة ومساعدة المحتاجين واللاجئين من جهة اخرى.

واشار الى اهمية هذه المشروعات الانسانية التي من شأنها ان تسهم في تعزيز صمود المحتاجين اللبنانيين واللاجئين السوريين في مواجهة الظروف المعيشية ومتطلباتها.

من جهته قال رئيس بعثة الهلال الاحمر الكويتي الى لبنان الدكتور مساعد العنزي ل(كونا) ان الجمعية تحرص على تنفيذ المشروعات الانسانية التي يمكن ان تستفيد منها اكبر الشرائح الاجتماعية المحتاجة.

واكد مواصلة الجمعية لمشروعاتها الانسانية والاغاثية التي تشرف على تنفيذها في لبنان من دعم الاسر اللبنانية المحتاجة واللاجئين السوريين والفلسطينيين الى دعم المستشفيات والأسر اللبنانية التي تضررت من جراء انفجار بيروت في اغسطس العام الماضي.

وتستمر الجمعية في اعمالها وانشطتها الانسانية عبر مشروعاتها الدائمة على مدار السنة كمشروع توزيع الرغيف وغسل الكلى.