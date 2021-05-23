"الأرصاد" الكويتية: طقس غير مستقر والرياح قد تصل حد العاصفة مع فرصة لأمطار متفرقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الأحد تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إذ تنشط الرياح الشمالية الغربية وتزيد سرعتها على 70 كيلومترا في الساعة قد تصل إلى حد العاصفة مثيرة للغبار.

وقال مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الرؤية الأفقية تقل مع تلك الرياح إلى أقل من 500 متر على بعض المناطق وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام.

وتوقع القراوي استمرار فرص الأمطار الرعدية إلى فجر يوم غد على أن تقل سرعة الرياح تدريجيا ظهرا مرجعا ذلك إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى متابعة النشرة الجوية من خلال صفحة الإدارة على موقعها الالكتروني وكذلك من خلال التطبيق (Kuwait met) الموجود على الهواتف الذكية خصوصا أثناء التقلبات الجوية لمعرفة آخر التطورات في الطقس ولمعرفة التحذيرات الجوية إذا استدعى الامر إصدارها.