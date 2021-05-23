(الغذاء) الكويتية تطلق بعد غد المرحلة الثانية من الحوار الوطني للنظم الغذائية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية انطلاق المرحلة الثانية من حوار الكويت الوطني للنظم الغذائية بعد غد الثلاثاء ولمدة يومين.

وقالت رئيس مجلس الإدارة المدير العام بالتكليف في الهيئة ريم الفليج في تصريح صحفي اليوم الأحد ان الحوار الوطني يأتي استكمالا لحرص دولة الكويت ممثلة بالهيئة المشاركة في قمة النظم الغذائية المقرر عقدها في سبتمبر المقبل بناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وبعد نجاح حوار الكويت الأول للنظم الغذائية.

وأكدت الفليج أن الهيئة حملت على عاتقها تنظيم هذا الحوار الوطني المهم لإيمانها المطلق بأهمية تطوير النظم الغذائية الوطنية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن دولة الكويت كانت واحدة من احدى عشرة دولة فقط حول العالم والدولة العربية الوحيدة التي نظمت المرحلة الأولى من الحوار وقدمت التقرير الأول قبل نهاية مايو الجاري حيث تمت الإشادة بدورها من القائمين على الحوار في الأمم المتحدة.

وأوضحت أنه استكمالا لدور دولة الكويت البارز في الحوار الوطني للنظم الغذائية ستقوم الهيئة بتنظيم المرحلة الثانية من الحوار مركزة على أهم المواضيع التي أظهرها تقرير الحوار الأول.

وبينت انه سيعقد في يوم 25 الجاري حوارا بعنوان (إدارة الفاقد والمهدر من الطعام في دولة الكويت) أما في اليوم الذي يليه فسيكون بعنوان (تحسين الحالة التغذوية والصحية لطلبة المدارس في دولة الكويت).

وذكرت ان الهيئة دعت جميع أصحاب المصلحة المعنيين بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المواضيع المطروحة للحوار من الجهات الحكومية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام والمهتمين بدراسة النظم الغذائية واكتشاف الفرص الى المساهمة في إحداث تغييرات ملموسة وإيجابية في النظم الغذائية.

يذكر أن القمة تهدف إلى مساعدة دول العالم على تحديد الاتجاه المستقبلي للنظم الغذائية وتسريع العمل الجماعي لتحقيق هذه الغاية وهو ما يعكس الاعتراف المتزايد بأن تحويل النظم الغذائية يجب أن يكون هدفا مركزيا في الجهود الرامية إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) بحلول عام 2030.