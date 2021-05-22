المرأة تسجل حضورها في "تكميلية أمة 2021"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - استطاعت المرأة الكويتية ان تثبت وجودها وتأكد دورها الفاعل في المجتمع عبر حضورها للادلاء بصوتها ومشاركتها في تنظيم العملية الانتخابية (تكميلية أمة 2021) على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وشهدت الانتخابات التكميلية اليوم السبت حضورا نسائيا من جميع الفئات العمرية في عملية ادلاء الناخبات بأصواتهن في مؤشر على ارتفاع الوعي السياسي لدى المرأة الكويتية وزيادة ايمانها بأهمية المشاركة في اختيار من يمثلها في مجلس الامة.

وتنوعت المشاركة النسائية في تنظيم وتيسير العملية الانتخابية عبر تواجد ممثلات عن وزارات وهيئات الدولة المختلفة الى جانب اخريات تابعات للمرشحين المشاركين في الانتخابات اضافة الى المتطوعات من المواطنات المشاركات في التنظيم.