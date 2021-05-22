"طيران الجزيرة": تجربة وثيقة السفر الإلكتروني لتحميل شهادات التطعيم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت شركة طيران الجزيرة انها ستباشر بتجربة الوثيقة الالكترونية للمسافر التي يتم فيها دمج الوثيقة في تطبيق الجزيرة لمساعدة المسافرين على تحميل شهادات التطعيم ضد فيروس (كورونا) المستجد ونتائج فحوصات (بي.سي.ار).

وقالت (الجزيرة) في بيان صحفي اليوم السبت ان الوثيقة التي اطلقها الاتحاد الدولي للنقل الجوي (الاياتا) سيتم فيها دمج الوثيقة لمساعدة المسافرين على تحميل شهادات التطعيم ضد فيروس (كوفيد-19) ونتائج فحوصات PCR ليسهل على الجهات الحكومية عملية التحقق من هذه الشهادات والفحوصات.

وأوضحت ان هذا الاجراء سيمنح شركات الطيران القدرة على توفير معلومات دقيقة حرصا على استيفاء الركاب بمتطلبات السفر بحسب البلدان مضيفة ان ذلك سيسمح ايضا بتحميل صورة عن جوازات السفر وشهادات التطعيم ونتائج فحص (بي.سي.ار)السلبية في مكان واحد لإثبات استيفاء الركاب لمتطلبات السفر.

وأكدت ان جميع البيانات الشخصية التي يتم تحميلها تحفظ بشكل امن تماما مضيفة ان العديد من شركات الطيران في العالم بدأت بتجربة هذه الوثيقة.

وأعربت (الجزيرة) عن سعادتها بالتعاون مع اتحاد النقل الجوي الدولي "في دمج هذا الحل الرقمي المطورالذي سيكون له تأثير ايجابي على عودة حركة السفر" مؤكدة اهمية أن تكون الكويت جزءا منه لتمكين المواطنين والمقيمين فيها من السفر بأمان.

من ناحيته قال نائب الرئيس الاقليمي ل(الاياتا) في منطقة افريقيا والشرق الأوسط كامل العوضي في تصريح له وفق البيان ان تجربة وثيقة اياتا الإلكترونية للمسافر تمت بنجاح مع عدد من شركات الطيران وستكون (الجزيرة) أول شركة طيران منخفضة التكلفة في المنطقة تنضم إلى هذا البرنامج في مرحلة التطوير والإطلاق.