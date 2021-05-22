"الائتمان": 44 مليون دينار قيمة الأقساط المؤجلة 6 أشهر والمستفيدون 63 ألفا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن بنك الائتمان الكويتي أن إجمالي قيمة الأقساط التي تم تأجيلها خلال فترة التأجيل (ستة أشهر) بلغ 1ر44 مليون دينار كويتي (نحو 145 مليون دولار أمريكي).

وقال البنك في بيان صحفي اليوم السبت إن عدد المستفيدين من تأجيل الأقساط بلغ 63118 مقترضا من أصل 154501 مقترض أي بنسبة 41 في المئة من إجمالي عدد المقترضين الذين تنطبق عليهم شروط التأجيل.

وأوضح أنه تم تحديد فترة استقبال الطلبات الخاصة بتأجيل الأقساط من 18 أبريل 2021 وحتى 18 مايو الجاري ومن تقدم بطلب التأجيل قبل 4 مايو الجاري يسري تأجيل الأقساط له من مايو حتى أكتوبر 2021.

وذكر أن من تقدم بطلب التأجيل بعد 4 مايو الجاري يسري تأجيل الأقساط له من شهر يونيو المقبل حتى نوفمبر 2021 مبينا أن بعض الجهات لم تتمكن من تنفيذ طلبات تأجيل الطلبات لراتب شهر مايو 2021 بسبب عطلة عيد الفطر وعليه ستتم إعادة إرسال الطلبات ليتم التنفيذ من راتب شهر يونيو 2021 ولمدة ستة أشهر.