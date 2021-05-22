وزير "الصحة" الشيخ باسل الصباح:العملية الانتخابية جزء من ديمقراطيتنا وتسير بشكل ممتاز ومنظم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الحمود الصباح أن العملية الانتخابية (البرلمانية التكميلية في الدائرة الخامسة) تسير بشكل ممتاز ومنظم لافتا إلى أنها "جزء من ديمقراطيتنا في الكويت التي نعتز ونفتخر بها".

وقال الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح صحفي اليوم السبت أثناء تفقده لجنة مدرسة عاتكة بنت عبدالمطلب في منطقة جابر العلي المخصصة لمرضى فيروس كورونا إن هناك 27 مدرسة تم تخصيصها لاستقبال ناخبي الدائرة الخامسة في الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة التي انطلقت الساعة الثامنة صباحا ومنها المدرسة الرئيسية المخصصة لمرضى (كوفيد-19).

وأشار إلى أن الوزارة اتخذت كل الاستعدادات علما أن عدد العاملين من أطباء وفنيين وطواقم طبية يتجاوز ال200 شخص يتوزعون على نوبتين فضلا عن تجهيز أكثر من 14 سيارة إسعاف موجودة للتعامل مع اي طارئ خلال العملية الانتخابية.

وكانت قد بدأت في الساعة الثامنة صباحا عملية الاقتراع لانتخاب عضو واحد لمجلس الأمة في الانتخابات التكميلية عن الدائرة الانتخابية الخامسة للفصل التشريعي السادس عشر.