وزير "العدل" عبدالله الرومي: إقبال جيد من الناخبين في "تكميلية أمة 2021" رغم حرارة الطقس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي أن الإقبال جيد في بداية عملية التصويت للانتخابات التكميلية لاختيار مرشح واحد لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الخامسة وذلك على الرغم من حرارة الطقس.

وقال الوزير الرومي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت عقب زيارته مدرسة ابن زهر الأندلسي المتوسطة -أحد المقار الانتخابية للدائرة الخامسة - إن حرص الناخبين على المشاركة في هذا الطقس وفي ظل جائحة فيروس كورونا "يدل على تمسكهم بالحياة الديمقراطية والدستور الكويتي".

وأضاف أن هناك التزاما بالتباعد ولبس الكمامات وبكامل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها السلطات الصحية لمواجهة مرض (كوفيد 19).

وأعرب عن الشكر للمستشارين وأعضاء السلك القضائي المشرفين على الانتخابات وجميع العاملين في وزارات العدل والداخلية والصحة وغيرها من الجهات لقيامهم بدور كبير لتسهيل العملية الانتخابية على الناخبين.