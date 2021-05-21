"الخارجية" الكويتية: دولة الكويت تعرب عن ترحيبها بوقف اطلاق النار في غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعربت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم الجمعة عن ترحيب دولة الكويت بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشادت الوزارة بالجهود العربية والدولية المتواصلة التي قادت إلى التوصل إلى هذا الإتفاق مستذكرة بالتقدير في هذا الصدد جهود جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وأكدت أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يعد خطوة في طريق حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين وإنهاء العنف الذي تتحمل مسؤوليته سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلا أن تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة يتطلب تضافر الجهود الدولية لاستئناف عملية السلام في الشرق الاوسط وضمان إلتزام سلطات الاحتلال الاسرائيلية بها وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.