"الهلال الأحمر الكويتي": عطاء الكويت مستمر في اغاثة الاشقاء في قطاع غزة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر الكويتي الدكتور هلال الساير ان عطاء الكويت مستمر عبر الجمعية لتقديم كل الاحتياجات الاغاثية للاشقاء في غزة بعد اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على القطاع.

وقال الساير في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن قطاع غزة من أولويات جمعية الهلال الأحمر الكويتي التي تسعى الى توفير كل المتطلبات الاغاثية العاجلة له مناشدا أهل الخير في الكويت أفرادا ومؤسسات وتجارا دعم الشعب الفلسطيني في غزة من خلال التبرع لحملة (معك يا فلسطين).

واضاف أنه منذ العدوان الغاشم على قطاع غزة أخذت الجمعية على عاتقها تخفيف المعاناة عن المنكوبين في قطاع غزة ودعمهم من خلال توزيع السلات الغذائية والتبرع بسيارتي اسعاف للهلال الاحمر الفلسطيني.

وذكر أن فريقا ميدانيا من الجمعية سيتوجه بعد غد الاحد عبر طائرة اغاثة محملة بالادوية والمستلزمات الصحية الى قطاع غزة بالتنسيق والتعاون مع الهلال الاحمر المصري لتوزيع المساعدات الاغاثية لاهالي القطاع والوقوف على احتياجاتهم.

وقال الساير ان المساعدات تهدف الى تأمين احتياجات المستشفيات في غزة لعلاج الجرحى في اطار العمل الانساني الذي تنتهجه جمعية الهلال الاحمر الكويتي في اغاثة الشعوب المنكوبة في مختلف دول العالم.

واشار الى ان الجمعية فتحت باب التبرع عبر موقعها الالكتروني او من خلال زيارة مقرها للتبرع عبر ال(كي نت) موضحا ان قطاع غزة يحتاج إلى تدخل إغاثي عاجل لتقديم كل أنواع الإغاثة الصحية والطبية للمرضى والمصابين والأطفال المهددين بإعاقات جسمانية جراء اعتداءات قوات الاحتلال الاسرائيلي.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية الى تحمل المسؤولية المشتركة في اغاثة الشعب الفلسطيني مشيرا الى ان الكويت تتابع بقلق شديد التداعيات الناتجة عن عدوان الاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يواجه ظروفا انسانية أقل ما توصف بأنها مأساوية.