"الصحة": عيادة المسافر ستعمل طوال أيام الأسبوع لتطعيم مرضى العلاج بالخارج والطلبة المبتعثين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن (عيادة المسافر) ستواصل عملها طيلة أيام الأسبوع اعتبارا من يوم غد الجمعة في مركز التطعيم بمركز الطب الاسلامي في منطقة الصباح الطبية التخصصية التي تستقبل مرضى العلاج بالخارج والمبتعثين والدارسين بالخارج وذلك للحصول على اللقاحات بعد تقديم ما يثبت ذلك.

وقال مدير منطقة الصباح الصحية الدكتور أحمد الشطي في تصريح صحفي اليوم الخميس إن هذه الخطوة تأتي للتسهيل على الطلبة لمتابعة دراستهم وعلى المسافرين المرضى للعلاج بالخارج لاختصار اجراءات الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبين الشطي أن (عيادة المسافر) تراعي شروط السفر حسب جهة العلاج وتأمين سلامة المرضى ومرافقيهم وجوانب السرعة دون تفريط بالمعلومات المطلوبة لتسجيل المريض او حالته المرضية والبروتوكولات المعتمدة من حيث النوع والمدة والتاريخ المرضي للمسجلين.

وأوضح أن ساعات العمل في العيادة ستكون من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء يوميا طوال أيام الأسبوع.