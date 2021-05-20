د. علي محمد اليعقوب: أتعهد أن أبذل أقصى الجهد بالتعاون مع زملائي بالوزارة لدفع المسيرة التربوية والتعليمية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تقدم وكيل وزارة التربية د. علي محمد اليعقوب بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، ووزير التربية د. علي المضف على الثقة الغالية بتكليفه بأمانة ومسؤولية وكالة وزارة التربية في هذه المرحلة من تاريخ وطننا الحبيب.

وقال اليعقوب في تصريح صحافي عقب استقباله المهنئين له بالمنصب الجديد أمس، إن هذه الثقة أمانة عظيمة ومسؤولية أعتز بحملها وأصبو من خلالها لخدمة وطننا العزيز.

وأضاف: أتعهد من هذا المقام بأن أكون أهلا لهذه الثقة وأن أبذل أقصى الجهد بالتعاون مع زملائي بالوزارة لدفع المسيرة التربوية والتعليمية، لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة، وتحقيق رفعة ونماء وتقدم الكويت الغالية، والعمل بكل ما نملك من إمكانيات على الارتقاء بالعملية التعليمية.