"الصحة": 1119 إصابة جديدة ب"كورونا" وشفاء 1016.. وتسجيل حالتي وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الأربعاء تسجيل 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 294693 في حين سجلت حالتي وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1703.

وقال السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم أيضا تسجيل 1016 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 280940 حالة مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 33ر95 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 185 في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12050.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 9716 ليصبح مجموع الفحوصات 2487024 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 52ر11 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.