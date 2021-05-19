الداخلية: إصدار شهادات جنسية بدل فاقد أو تالف للمشاركة في انتخابات مجلس الأمة التكميلية 2021

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دعت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاربعاء المواطنين المشاركين في الانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة الذين فقدوا شهادة جنسيتهم او اتلفت الى التقدم للادارة العامة للجنسية ووثائق السفر للحصول على شهادة بدل فاقد أو تالف (لمن يهمه الأمر).

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان صحفي انه لن يسمح بالتصويت إلا لمن يحمل شهادة الجنسية الكويتية الأصلية أو بدل فاقد أو تالف عنها (لمن يهمه الأمر).

وبينت أن شهادة (لمن يهمه الأمر) تصدر صباح يوم الانتخابات المقرر اجراؤها السبت المقبل الموافق ال22 من مايو الجاري اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء ولا تستخدم إلا ليوم الانتخابات فقط.

واوضحت أن إجراءات الحصول على بدل فاقد أو تالف لشهادة الجنسية هي حضور صاحب العلاقة شخصيا إلى الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر (بمنطقة الضجيج) مصطحبا معه البطاقة المدنية الأصلية وصورة عنها إضافة إلى عدد 2 صورة شخصية قياس 4×6 خلفية زرقاء.

وأشارت الى انه حرصا على راحة كبار السن وذوي الهمم قامت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر بتخصيص موظفين لإنجاز معاملاتهم داخل مركباتهم دون تحمل عناء المشي من مواقف المركبات والدخول إلى إدارة الجنسية ووثائق السفر.