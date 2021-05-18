"الشؤون": حملة اغاثة شعبية عاجلة لصالح الشعب الفلسطيني بدءا من الغد ولمدة شهر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية هناء الهاجري عن اطلاق حملة اغاثة شعبية عاجلة لصالح الشعب الفلسطيني بدءا من يوم غد الأربعاء ولمدة شهر.

وقالت الهاجري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء ان ذلك يأتي في اطار التزام دولة الكويت بمناصرة ودعم الاخوة الاشقاء في فلسطين والوقوف الى جانبهم خلال الاحداث المؤسفة والممارسات التي تقوم بها قوات الاحتلال وهو ما عبر عنه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في تصريحاته التي اكد خلالها أن الكويت لن تدخر جهدا لنصرة الاشقاء الفلسطينيين.

واضافت انه انطلاقا من واجب الاخوة والدور الانساني والالتزام بتلك الواجبات وبعد التنسيق مع وزارة الخارجية سيتم اطلاق الحملة بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح والسفير الفلسطيني لدى البلاد رامي طهبوب.

واكدت الهاجري موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية لافتة الى ان الجهات الخيرية الكويتية تنظم على مدار العام حملات متواصلة بترخيص واشراف كامل من الوزارة لدعم الشعب الفلسطيني.

ولفتت الى ان هناك بعض الجمعيات الخيرية اطلقت بالفعل حملات تبرعات عاجلة لاغاثة الاشقاء الفلسطينيين مؤكدة انه فور ورود اي مشروع بهذا الصدد من قبل الجهات الخيرية المشهرة في البلاد سيتم دراستها واصدار الموافقات اللازمة اسوة بجميع المشاريع التي تحظى بدعم ورعاية ابناء الوطن.