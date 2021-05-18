وزير "الدفاع" الشيخ حمد جابر العلي الصباح يجري اتصالا مرئيا مع القوات الكويتية المشاركة بعملية "إعادة الأمل"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح اليوم الثلاثاء اتصالا هاتفيا مرئيا مع القوات الكويتية المشاركة في عملية (إعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ومنتسبي الجيش الكويتي في القوات المشتركة بمملكة البحرين الشقيقة وذلك للاطمئنان على أوضاعهم.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي العلاقات العامة بالجيش الكويتي في بيان صحفي إن وزير الدفاع نقل لمنتسبي تلك القوات تهنئة وتبريكات سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وأكد خلال الاتصال على أن ما يقوم به منتسبو القوات المسلحة سفراء الجيش الكويتي من مهام وواجبات وتضحيات وبطولات إلى جانب الأشقاء بالقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون هو محل فخر واعتزاز لدى كل مواطن كويتي.

وأضاف أن أمن واستقرار المملكة كان ولا يزال جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار دولة الكويت ومشاركة القوات الكويتية المشرفة اليوم تأتي ترسيخا وترجمة لمفهوم العمل الجماعي وتأكيدا على عمق روابط الدم والأخوة والمصير المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار إلى أن قيادتنا الحكيمة تولي جل حرصها واهتمامها ومتابعتها لأبنائها من منتسبي القوات المسلحة الذين يشاركون بكل شجاعة وإقدام في هذه العملية استكمالا منهم للدور التاريخي لجيشنا الباسل الذي كان دائما وأبدا سباقا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لإخوانه بالقوات المسلحة في دول مجلس التعاون والدول العربية والدفاع عن أمن وسلامة واستقرار منطقتنا.

وعبر عن خالص تقديره وامتنانه لجهود وتضحيات حماة الوطن والتي سوف يسجلها التاريخ بأحرف من نور في صفحات مشاركات الجيش الكويتي المشرفة سائلا المولى عز وجل لقواتنا التوفيق والنجاح في إتمام مهامها وأداء واجبها الوطني على أكمل وجه.

ودعا المولى سبحانه وتعالى أن يديم نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ظل القيادة الحكيمة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دولة المجلس حفظهم الله ورعاهم.

وحضر الاتصال المرئي مع القوات الكويتية رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد الناصر وعدد من كبار القادة بالجيش.

وأوضح البيان أن وزير الدفاع التقى في وقت لاحق من اليوم مع كبار قادة الجيش للتهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد بحضور رئيس الأركان العامة للجيش ونائبه وقد نقل خلال اللقاء لاخوانه منتسبي وزارة الدفاع تهاني وتبريكات القيادة السياسية بهذه المناسبة الطيبة.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لقيادات الجيش وضباطه وأفراده على عطائهم المستمر وتفانيهم في عملهم وإخلاصهم في أداء مهامهم وواجباتهم وعلى ما يبذلونه من جهد وتضحيات في سبيل حفظ أمن البلاد واستقرارها.