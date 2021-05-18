قوة الإطفاء العام تدشن 15 مضخة متنقلة جديدة ومتطورة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دشن رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد اليوم الثلاثاء خلال زيارة تفقدية إلى ورشة قوة الإطفاء العام الكائنة في منطقة الري 15 مضخة متنقلة جديدة ومتطورة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام ب(الإطفاء) في بيان صحفي أن من أهم استخدامات هذه المضخات سحب مياه الأمطار وإنقاذ السفن والزوارق عند وجود أي تسريب للمياه فيها وسيتم تزويد بعض الآليات والزوارق بهذه المضخات.

وأوضحت أن المضخات الجديدة تتكون من حجمين الأول يقوم بسحب 8 آلاف لتر ماء بالدقيقة الواحدة فيما يقوم الثاني بسحب 3 آلاف لتر ماء بالدقيقة الواحدة.

وأضاف البيان أن الفريق المكراد تفقد خلال زيارته لورشة (الإطفاء) قاعات التدريب الخاصة بدورات الترقية لأعضاء القوة المقامة حاليا كما اطلع على تجهيزات القاعات التدريبية والبرامج التي تستخدم في جميع دورات الترقيات للضباط وضباط الصف.