(السكنية) الكويتية تستأنف التوزيعات في مشروعي جنوب مدينة (صباح الأحمد) وشرق تيماء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن استئناف توزيعات الوحدات السكنية ضمن مشروعي جنوب مدينة (صباح الأحمد) وشرق تيماء للسنة المالية 2021/2022.

وقال المتحدث الرسمي بإسم المؤسسة عمر الرويح في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن المؤسسة ستقوم بإجراء التوزيعات المقررة وفق الجدول المحدد للقسائم السكنية في مشروعي جنوب (صباح الأحمد) وشرق تيماء.

وأضاف الرويح أن اجراء اول قرعة سيكون يوم الاربعاء الموافق 26 مايو الجاري لمشروع شرق تيماء والمخصص للمواطنين المشمولين بالقانون رقم 2 لسن 2015 (فئة من باع بيته) وهو عبارة عن مسكن ملائم بمساحة 300 متر مربع حيث سيتم توزيعها على دفعات مشيرا إلى أن الأولوية التاريخية بالتخصيص على هذا المشروع حتى 31 ديسمبر 2006 وما قبل.

ولفت إلى أن استئناف توزيعات القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة (صباح الأحمد) وهي بمساحة 400 متر مربع للقسيمة سيكون بدءا من 2 يونيو المقبل موضحا أن الأولوية التاريخية المخصص لهم في مشروع جنوب مدينة (صباح الأحمد) للمخصصين حتى 31 ديسمبر 2020 وما قبل.

وأكد أن قرار اعتماد بدء التوزيعات الحالية للوحدات السكنية بمشروعي جنوب مدينة (صباح الأحمد) وشرق تيماء يأتي ضمن توجيهات وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع في استئناف التوزيعات للمخصص لهم من أصحاب الطلبات الاسكانية مع مراعاة الاشتراطات الصحية.