(الزراعة) الكويتية: رصد أسراب من الجراد المجنح جنوبي البلاد ومكافحتها

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية اليوم الثلاثاء إن فرق تتبع ورصد حركة الجراد الصحراوي التابعة للهيئة رصدت أسرابا من الجراد المجنح جنوبي البلاد في أحد مزارع منطقة الوفرة الزراعية وتمت مكافحته.

وأوضحت نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية في الهيئة دلال رجب في بيان صحفي أن فرق التتبع رصدت حركة اسراب الجراد أمس الاثنين وقامت بمكافحتها في اليوم نفسه مشيرة الى أن أسراب الجراد دخلت إلى البلاد قادمة من المملكة العربية السعودية بسبب شدة الرياح الجنوبية التي تشهدها الكويت حاليا.

وأضافت رجب أن الهيئة على اتصال دائم مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة (الفاو) إذ تم إخطار الكويت باحتمال دخول الجراد الصحراوي إليها قادما من السعودية بسبب تقلبات الرياح الجنوبية التي تمر بها البلاد.

ولفتت إلى "قرب انحسار فورة الجراد الصحراوي في المنطقة" مؤكدة استعداد فريق الرصد وجاهزيته لمكافحة الجراد الصحراوي عند رصده في مناطق الكويت المختلفة.

وذكرت ان هذه الفترة هي موسم انتقال الجراد للبحث عن مصدر للغذاء بسبب حالة الجفاف التي تمر بها المنطقة مشيرة الى دور اتجاه الرياح في تغير وجهة حركة الجراد وانتقاله من مكان الى آخر.