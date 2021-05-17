"الصحة": 861 إصابة جديدة بـ "كورونا" وشفاء 1004.. وتسجيل 3 وفيات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الاثنين تسجيل 861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 292490 في حين سجلت ثلاث حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1696.

وأضاف السند في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم أيضا تسجيل 1004 حالات شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 278824 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 33ر95 في المئة.

وأفاد بأن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 191 حالة ليصبح المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 11970.

وأوضح أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 7570 ليصبح مجموع الفحوصات 2467673 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 37ر11 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.