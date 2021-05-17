(نزاهة) الكويتية تشارك في مؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شاركت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الكويتية (نزاهة) اليوم الاثنين في الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بصورة افتراضية.

وقالت (نزاهة) في بيان صحفي إن هذه الدورة الاستثنائية تهدف إلى اعتماد الصيغة النهائية لمسودة الإعلان السياسي المقرر عرضه على الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الفساد المقرر عقدها في الفترة من 2 إلى 4 يونيو المقبل.

وأضافت أن مسودة الإعلان السياسي تضمنت العديد من المحاور كمنع الفساد وتجريم أفعال الفساد والتصدي لها بفعالية والتعاون الدولي واسترداد الأصول المنهوبة إضافة إلى تطوير تبادل المعلومات ومعالجة الفساد كعامل تمكين شامل لخطة التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت أن الإعلان يتضمن حزمة من الاجراءات والتدابير التي تطالب الدول الأخذ بها في سبيل النهوض بعملية مكافحة الفساد وتعزيز مبادىء النزاهة والمساءلة والشفافية وتوفير الدعم الفني للدول الأطراف من خلال التعاون الدولي وكذلك الاحترازات الواجب اتباعها في أوقات الأزمات والطوارئ.

وأكدت أهمية الدور الذي يلعبه التعاون الدولي في مكافحة الفساد مبينة أن الإعلان السياسي أكد ضرورة تقديم المساعدات في التحقيقات والملاحقة القضائية فضلا عن تعزيز استمرار التعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وبناء مبادرات جديدة للتعاون الرسمي وغير الرسمي لمنع الفساد.