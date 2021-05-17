رئيس "الطيران المدني": سنواصل مسيرة المشاريع التطويرية لتحديث بنية قطاعنا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ عبدالله العلي عبدالله السالم الصباح اليوم الاثنين أن الإدارة ستواصل خلال المرحلة المقبلة مسيرة المشاريع التطويرية لتحديث البنية التحتية لقطاع الطيران المدني في البلاد.

وقال الشيخ عبدالله العلي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة توليه منصبه الجديد "سنستمر بالعمل على تحسين الخدمات المقدمة في مطار الكويت الدولي الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود المخلصة للجهات الحكومية المعنية".

وأعرب عن اعتزازه وفخره بالثقة الأميرية السامية بتولي هذه المسؤولية التي "تعتبر تكليفا وليس تشريفا لخدمة الوطن ومواصلة مسيرة الإنجازات في قطاع النقل الجوي والارتقاء بالمطار والذي يعتبر البوابة الحضارية لدولة الكويت".

وتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمقام حضره صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح على هذه الثقة الغالية.