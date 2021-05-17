المضف: إطلاق القرض العقاري الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence)

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الإئتمان صلاح المضف أن البنك سيطلق خدمة القرض العقاري الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) خلال أسابيع وتهدف الخدمة إلى التيسير والتسهيل على المواطنين وتقليص الدورة المستندية ويضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققها البنك من خلال ميكنة خدمات البنك وجعلها متاحة إلكترونيا ً (Online) على مدار الساعة طوال أيام الاسبوع دون حاجة لعناء مراجعة أي من فروع البنك واستجلاب المستندات من قبل العملاء.

والجدير بالذكر أنه سبق للبنك أن أطلق خدمة القرض الاجتماعي الذكي بتقنية الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) والذي لاقى نجاحا ً واستفاد من الخدمة ما يقارب 650 عميل منذ انطلاقه في فبراير 2021.

أعلنت الناطق الرسمي باسم بنك الائتمان الكويتي حباري الخشتي أن 18 مايو آخر يوم لاستقبال طلبات تأجيل الأقساط تنفيذا ً للقانون الخاص بتأجيل الالتزامات المالية لمدة 6 شهور .

وأكدت الخشتي أن البنك يعمل على استقبال طلبات التأجيل من خلال 3 قنوات وهي البوابة الإلكترونية للبنك والتطبيق الهاتفي الخاص بالبنك أما بالنسبة لفئة كبار السن 65 سنة فما فوق وذوي الاحتياجات الخاصة وأٌسر الأسرى والشهداء والورثة فسيتم استقبالهم في فروع البنك ومراكز الخدمات المتكاملة التابع لها العميل.

وذكرت الخشتي أن البنك استقبل 66,576 طلب لـتأجيل الأقساط.