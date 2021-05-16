"الشؤون" تطلق حملة تبرعات شعبية عاجلة لاغاثة الشعب الهندي 18 الجاري

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية عن إطلاق حملة تبرعات شعبية عاجلة لاغاثة الشعب الهندي جراء انتشار السلالة الجديدة المتحورة لفيروس كورونا وذلك يوم 18 مايو الجاري.

وقالت الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بالوزارة هناء الهاجري في تصريح صحفي اليوم الأحد إن الحملة جاءت بعد التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية والتعميم على مختلف مؤسسات العمل الخيري لاطلاق مشروعاتها الاغاثية والمشاركة في الحملة الاغاثية.

وأضافت أن الحملة التي تأتي تعبيرا عن تضامن حكومة الكويت مع جمهورية الهند الصديقة ستكون بمشاركة البعثة الدبلوماسية الهندية لدى البلاد.

وذكرت أن الحملة تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الهندي الصديق انطلاقا من الدور الانساني والريادي الذي تقوم به دولة الكويت على المستويين الشعبي والدولي وإفساح المجال أمام الجالية الهندية الكبيرة المتواجدة على هذه الارض الطيبة للمساهمة في دعم بلادهم.

وأوضحت أن الحملة ستكون بإشراف مباشر من الوزارة وفقا لما هو معتاد في مثل هذه الحالات عبر قيام الجمعيات الراغبة في المشاركة بإطلاق دعوة لجمع التبرعات والتقدم بكتاب رسمي مستقل للوزارة بطلب تنظيم حملة إغاثية شريطة أن تكون الجمعية معتمدة لدى منظومة وزارة الخارجية.

وفي سياق آخر أوضحت الهاجري حول ما يتم تداوله من إطلاق حملات جمع تبرعات لمناصرة الشعب الفلسطيني بأن الجهات الخيرية الكويتية تنظم على مدار العام حملات متواصلة بترخيص وإشراف كامل من الوزارة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن عددا من الجمعيات الخيرية أطلقت حملات تبرعات لتنفيذ إغاثات عاجلة للاشقاء الفلسطينيين لافتة إلى "أنه فور ورود أي مشروع بهذا الصدد من قبل الجهات الخيرية المشهرة في البلاد سيتم دراستها واصدار الموافقات اللازمة عليها أسوة بجميع المشاريع التي تحظى بدعم ورعاية أبناء الوطن".