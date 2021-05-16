"التربية": رفع نسبة دوام العاملين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية إلى 60 بالمئة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت وزارة التربية الكويتية التزامها بقرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسبة دوام العاملين في الجهات الحكومية إلى 60 بالمئة مشيرة إلى أن دوام العاملين بديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية سيبدأ من الساعة 30ر8 صباحا حتى 30ر1 ظهرا.

وأعلنت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأحد عن توقيت الدوام للعاملين في المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والتعليم الديني والتعليم الخاص والمدارس الأهلية ومراكز محو الامية وتعليم الكبار وذلك نظرا لإنتهاء شهر رمضان المبارك.

وبينت أن دوام المتعلمين بنظام التعليم عن بعد (online) ينتهي بمختلف المراحل التعليمية يوم الخميس المقبل 20 مايو 2021.

وأشارت إلى استمرار دوام الهيئات التعليمية (معلم مشرف مادة رئيس قسم موجه فني) عن بعد من المنزل حتى تاريخ انتهاء التعليم عن بعد وذلك بمختلف مدارس المراحل التعليمية والتعليم الديني والتعليم الخاص (المدارس الأهلية) على أن تكون مواعيد الحصص كما وردت بالنشرة العامة (رقم 7 الصادرة بتاريخ 8 مارس 2021).

وأوضحت أن دوام الهيئات الإدارية والمعاونة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية سيكون كما كان معمولا به قبل شهر رمضان وفقا للنشرة العامة (رقم 7 الصادرة في 8 مارس 2021).

ولفتت إلى أنه سيتم إصدار نشرة لاحقة تحدد ضوابط الدوام للعاملين في المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة والتعليم الديني والتعليم الخاص بالمدارس الأهلية ومراكز محو الامية وتعليم الكبار اعتبارا من 23 الجاري.