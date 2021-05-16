"الإطفاء" الكويتية: حالتا وفاة بحريق في مجمع تجاري بالجهراء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الأحد تسجيل حالتي وفاة من العمال وذلك في حادث حريق لمجمع تجاري بمنطقة الجهراء مشيرة إلى تمكنها من إنقاذ خمسة عمال كانوا محتجزين في المبنى.

وأضافت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الاطفاء العام في بيان صحفي أن وفاة العاملين جاءت نتيجة كثافة الدخان داخل المجمع الذي تبلغ مساحته 1000 متر مربع والمكون من ثلاثة طوابق.

وذكرت أن فرق الإطفاء من مراكز الجهراء والجهراء الحرفية والمدينة والإسناد والإنقاذ الفني تعاملت مع الحادث نظرا لانتشار النيران في جميع أدوار المجمع مبينة أن الوقت المستغرق لوصول أول فرقة إطفاء للموقع كان في غضون خمس دقائق.