"الصحة": 795 إصابة جديدة ب"كورونا" وشفاء 1047 وتسجيل 6 حالات وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم السبت تسجيل 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 290801 فيما سجلت ست حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 1687.

وأضاف الدكتور السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أنه تم ايضا تسجيل 1047 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين الى 276792 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الاصابات بلغت 18ر95 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية بأقسام العناية المركزة بلغ 194 وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12322 .

وأفاد أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 6991 ليصبح مجموع الفحوصات 2453107 مشيرا الى أن نسبة الاصابات لعدد هذه المسحات بلغت 37ر11 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية بالدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام باحتواء انتشار الفيروس.