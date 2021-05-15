"الخارجية": دولة الكويت تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في أفغانستان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في منطقة شوكازدارا في العاصمة كابول في جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إلى دعم دولة الكويت التام لكل الإجراءات التي تقوم بها حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية الصديقة في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والأمان والاستقرار في أفغانستان.

وأعربت عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى حكومة وشعب أفغانستان وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.