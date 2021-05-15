وزير "الصحة" الشيخ الدكتور باسل الصباح: نعتز بعلاقاتنا الراسخة مع منظمة الصحة العالمية وافتتاح مكتبها بالكويت خلال أيام

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح تطلعه إلى تنمية العلاقات وتعزيزها مع منظمة الصحة العالمية معربا عن اعتزاز دولة الكويت بعلاقاتها الراسخة والمتينة مع المنظمة التي تعود إلى نحو ستة عقود منذ انضمام البلاد إلى عضويتها في شهر مايو عام 1960.

ورحب الشيخ الدكتور باسل الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت تزامنا مع الاستعداد لافتتاح مكتب دائم للمنظمة في دولة الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة بمبادرة المنظمة الإعلان عن تخصيص صفحة تحمل اسم دولة الكويت ومساهماتها ببرامج المنظمة على موقعها الرسمي.

وقال إن العلاقات بين دولة الكويت ومنظمة الصحة العالمية تزخر بالمبادرات الإيجابية المهمة في مختلف المجالات مشيرا في هذا الصدد إلى جائزة المغفور له بإذن الله سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي تمنح تحت مظلة المنظمة لأفضل البحوث والمبادرات والإسهامات في مجال صحة كبار السن وتعزيز الصحة.

وأضاف أن الجائزة ستقدم هذا العام في 28 مايو الجاري للفائز بها وهو المركز الوطني لعلم الشيخوخة في الصين وسيقام الاحتفال على هامش اجتماعات الدورة ال 74 لجمعية الصحة العالمية في جنيف.

وكان وزير الصحة أعلن في وقت سابق الاستعدادات لوضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مكتب دائم لمنظمة الصحة العالمية في دولة الكويت الذي سيتيح الفرصة لتطوير الخطط والسياسات والبرامج الصحية ويتفق مع أحدث المستجدات ذات الصلة.