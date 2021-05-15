"الإطفاء": 4 فرق تسيطر على حريق إطارات بمنطقة سكراب ميناء عبدالله

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم السبت تمكن 4 فرق من السيطرة على حريق اندلع في إطارات بمنطقة سكراب ميناء عبدالله.

وقالت القوة في بيان صحفي لإدارة العلاقات العامة والإعلام إن غرفة العمليات تقلت بلاغا يفيد بنشوب حريق في إطارات بتلك المنطقة وعلى إثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز ميناء عبدالله وأم الهيمان والإسناد والسالمية للتعامل معه.

وأضافت أن فرق الإطفاء عملت على عزل منطقة الحريق ومحاصرته في مساحة 1500 متر مربع وتمكنت من السيطرة على الحادث بعد جهود كبيرة بذلتها فرق الإطفاء لمنع امتداد النيران إلى شاحنات كانت قريبة من موقع الحادث.

ولفتت إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحريق مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات بشرية جراء الحادث