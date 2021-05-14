"الصحة": 763 إصابة جديدة ب"كورونا" وشفاء 1191.. وتسجيل 7 وفيات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم الجمعة تسجيل 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 290006 في حين سجلت سبع حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 1681.

وقال السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم تسجيل 1191 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 275745 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 95 في المئة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 190 حالة وأن المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12580.

وأفاد بأن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 7187 مسحة ليصبح مجموع الفحوصات 2446116 مستدركا بأن نسبة الإصابات لعدد المسحات بلغت 6ر10 في المئة.

وجدد الدعوة لمداومة الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على التباعد البدني موصيا بزيارة حسابات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.