وزير "الصحة" الشيخ الدكتور باسل الصباح يتفقد سير العمل بمستشفى مبارك ومركز الكويت للتطعيم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قام وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى مستشفى (مبارك الكبير) ومركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمنطقة مشرف وذلك للاطمئنان على سير العمل بهما.

وأكد الشيخ باسل الصباح في تصريح صحفي على هامش الزيارة أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في انخفاض مع تزامن حملة التطعيم مشيرا إلى أن الأشهر القليلة المقبلة ستشهد انفراجة -بإذن الله-.

وتوجه بالشكر الكبير إلى الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية في كل من المستشفى ومركز التطعيم مشيدا بجهودهم وتفانيهم في العمل طوال فترة الجائحة.

وتقدم بأسمى آيات التهاني إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وإلى سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله وإلى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ورافق الوزير خلال الجولة وكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى رضا ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية الدكتور عبدالله البدر.

وفي سياق متصل تفقد الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية الدكتور فواز الرفاعي ورئيس فريق (كوفيد-19) الدكتور هاشم الهاشمي مستشفى الجهراء للاطمئنان على سير العمل وذلك بحضور مدير المستشفى الدكتور غالب البصيص ونائب المدير الدكتور أحمد خاجه ورئيس قسم الباطنية الدكتور عبدالرحمن الشمري.