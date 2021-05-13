وزير "الخارجية" الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح يجري اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية قطر ومصر والأردن وفلسطين

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أجرى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اتصالات هاتفية أمس الاربعاء واليوم الخميس مع كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر الشقيقة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الشيخ محمد بن عبدالرحمن ال ثاني ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة أيمن الصفدي ووزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة رياض المالكي.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صحفي أن هذه الاتصالات تأتي في إطار المساعي والجهود التي تبذلها دولة الكويت لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة إضافة إلى جهودها في دعم المساعي الدولية لوقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع والتنسيق حيال الأوضاع الخطيرة التي يعيشها الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة على كافة الأصعدة بما يضمن سلامة الأشقاء في فلسطين وحقن دمائهم وحفظ حقوقهم المشروعة.

وأكدت الوزارة استمرار هذه المساعي والاتصالات مع الدول الشقيقة والصديقة لتحقيق هذا الهدف.