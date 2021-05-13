(هيئة البيئة) تقوم برصد ودراسة تعداد الثديات البحرية في الكويت

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قامت الهيئة العامة للبيئة برصد ودراسة تعداد الثديات البحرية في الكويت وذلك من خلال ورش عمل متعددة تهدف إلى تحديد مواقع الزيارات المختلفة ووضع مسار خاص للزيارات الميدانية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

وأضافت الهيئة في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس أنه يتم في كل زيارة ميدانية توزيع المهام المختلفة على أفراد الفريق وتسجيل مسار الزيارات واخذ القراءات الحقلية المختلفة وتصوير المشاهدات ورصدها اثناء الزيارة.

وأوضح البيان أنه بناء على ما يتم مشاهدته خلال الزيارة يتم تصنيف الصور التي تم التقاطها بعد كل زيارة ميدانية على حسب جودتها كما يتم وضع رمز لكل (دولفين) على حسب موقع الندبات في جسمه مبينا أنه من خلال هذا المشروع تم زيارة ثلاث مواقع مختلفة (شمال وجنوب جزيرة فيلكا والزور).

وذكر أنه تم رصد نوعين من الدلافين في الزيارات المختلفة إذ تم رصد الدولفين الاحدب بعدد 20 دولفين في شمال (فيلكا) وثلاثة دلافين جنوب (فيلكا) وشوهد الدولفين قاروري الانف بعدد يقارب 10 دلافين في منطقة (الزور) لافتا إلى أن برامج الرصد التابعة للمشروع مازالت قائمة.