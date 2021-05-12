الهند تشيد بالجسر البحري الكويتي لمساعدتها في مواجهة "كورونا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اشادت الجمهورية الهندية اليوم الاربعاء بالجسر البحري الكويتي الذي يقوم بنقل الاكسجين والمستلزمات الطبية الاخرى لمساعدة الهند في مواجهة الموجة الثانية من انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) وسط ظروف استثنائية بسبب نقص امدادات الاكسجين واللقاحات والادوية.

وقال وزير الشؤون الخارجية الهندية سوبراهمانيان جايشانكار في حسابه الرسمي على (تويتر) انه اجرى مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح اعرب خلالها عن امتنانه لدولة الكويت لتوفير جسر بحري لتمكين نقل الاكسجين.

وكان سفير الكويت لدى الهند جاسم الناجم قد اعلن عن وصول سفينة تابعة للقوات البحرية الهندية محملة ب 40 طنا متريا من الاكسجين السائل وحاويات أكسجين ومواد اغاثية اخرى من الكويت في ميناء (مانغالور) بولاية (كارناتاكا) جنوب الهند لمواجهة فيروس (كورونا) حيث ضربت الموجة الثانية البلاد بقوة.

ووصلت الاسبوع الماضي طائرة عسكرية من القوة الجوية الكويتية محملة ب 40 طنا من المساعدات العاجلة من قبل جمعية الهلال الاحمر الكويتي تتضمن 282 أسطوانة اكسجين و60 جهاز تكثيف الاكسجين وأجهزة تنفس صناعي وغيرها من المستلزمات الطبية لمواجهة الفيروس.