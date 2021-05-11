وزير "الخارجية" الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح: قرارات "الكيان الصهيوني" الأحادية في الأراضي المحتلة "لن توجد حقا ولن تنشئ التزاما"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء أن جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة أو فرض واقع جديد عليها تعتبر "لاغية وباطلة ولن توجد حقا ولن تنشئ التزاما".

جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الشيخ الدكتور أحمد الناصر أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب بشأن تطورات الأحداث في القدس والذي يعقد (عن بعد).

وأعرب عن إدانة دولة الكويت واستنكارها بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فيما تمارسه من عمليات تهجير وبناء للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية لاسيما في القدس وفي حي الشيخ جراح.

وأشار إلى أن تلك الممارسات تستهدف تغيير الحقائق على الأراضي المحتلة وتعتبر انتهاكات غير قانونية وغير شرعية وانتهاكا صارخا للقرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة.