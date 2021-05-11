سمو أمير البلاد يجري اتصالا هاتفيا بأمير دولة قطر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أجرى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا عصر اليوم بأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عبر خلاله سموه رعاه الله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على البلدين الشقيقين والشعبين الكريمين وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يحفظ سموه من كل مكروه ويديم على البلد الشقيق نعمة الأمن والأمان وأن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية.

وقد شكر حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشقيقة أخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه على هذه البادرة الكريمة التي تجسد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين مبادلا سموه التهاني بهذه المناسبة ومتمنيا استمرار هذا التواصل الأخوي مبتهلا إلى الباري عز وجل أن ينعم على سموه رعاه الله بدوام الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل ما تتطلع إليه من رفعة ورقي وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه حفظه الله.