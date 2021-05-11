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الديوان الأميري ينقل تهاني سمو أمير البلاد للمواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - يسر الديوان الأميري أن ينقل إلى الأخوة المواطنين وإلى المقيمين في وطننا العزيز تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بعيد الفطر السعيد وتمنياته لهم أن يكون عيدا ينعم الجميع فيه بالمحبة والهناء.

ويغتنم الديوان الأميري هذه المناسبة المباركة ليرفع إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وإلى سمو ولي العهد وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.
كما يهنئ المواطنين والمقيمين بعيد الفطر السعيد جعله الله عيدا سعيدا على الأمتين العربية والإسلامية في جميع أقطارها ويضرع إلى الله تعالى أن يعيده على العالم أجمع بالطمأنينة والأمن والسلام وأن يحفظ دولة الكويت وشعبها من كل سوء ومكروه ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة والرشيدة والله ولي التوفيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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