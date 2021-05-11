سمو أمير البلاد يعرب عن بالغ استنكاره وإدانته للتصعيد المأساوي على يد الاحتلال الإسرائيلي ضد المصلين بالأقصى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعرب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عن بالغ استنكاره وإدانته للتصعيد المأساوي على يد قوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمصلين في المسجد الأقصى.

وجدد سموه رعاه الله موقف دولة الكويت المبدئي والحازم تجاه مثل هذه الممارسات اللاإنسانية وطالب سلطات الاحتلال التوقف عنها على الفور واحترام حق الفلسطينيين بممارسة شعائرهم في القدس الشريف.

مؤكدا سموه رعاه الله على وقوف دولة الكويت إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم كافة الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.