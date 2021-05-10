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سمو أمير البلاد يتلقى اتصالا هاتفيا من سلطان عمان للتهنئة بقرب حلول عيد الفطر

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه عصر اليوم اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة أعرب خلاله عن خالص تهانيه وصادق تمنياته لسموه حفظه الله بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموه موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لسموه رعاه الله.

وقد أعرب سموه حفظه الله عن بالغ شكره لجلالته على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين مبادلا جلالته التهاني بهذه المناسبة الفضيلة ومتمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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