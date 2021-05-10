"الإطفاء" الكويتية: انخفاض حوادث الحرائق وعمليات الإنقاذ 13 بالمئة في 2020

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الإثنين إن أهم ملامح إحصائيتها لعام 2020 هو انخفاض نسبة البلاغات التي تعاملت معها فرق الإطفاء والإنقاذ بواقع 11 بالمئة وانخفاض الحوادث متضمنة الحرائق بأنواعها وعمليات الإنقاذ والحوادث الأخرى بنسبة 13 بالمئة.

وأوضحت رئيس قسم الإحصاء بقوة الإطفاء العام عائشة الزيداني في بيان صحفي صادر عن إدارة العلاقات العامة والاعلام بالقوة أن الإصابات انخفضت بنسبة 37 بالمئة كما انخفضت الوفيات بنسبة 6 بالمئة.

وأشارت الزيداني إلى أن الخسائر المادية ارتفعت بنسبة 60 بالمئة وكانت أغلبها إثر الحرائق في الأماكن غير السكنية والأماكن الأخرى (مباني تحت التشييد – مباني مهجورة – مباني مؤقتة) في حين تصدر مسبب الاشتعال نتيجة تماس كهربائي حوادث الحريق في الأماكن السكنية وغير السكنية ووسائل النقل.

وأكدت أهمية الوعي المجتمعي وتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة وتطبيق خطة التوعية التي تقوم بها قوة الاطفاء العام للمساهمة في خفض نسب الحوادث وتقليل مسببات حدوثها متمنية للجميع دوام الأمن والأمان.