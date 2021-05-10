المصور الكويتي محمد مراد يفوز بجائزة شرفية في مسابقة دولية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - فاز المصور الكويتي محمد مراد بجائزة شرفية عن إحدى صوره المشاركة في المسابقة الدولية للتصوير الفوتوغرافي والفيديو في عالم الجبال والطبيعة والمغامرة (ماريا لويزا ميموريال) الإسبانية بنسختها ال 31.

وقال مراد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين ان صورته (وجهان لروح واحدة) حازت الجائزة الشرفية في فئة (عالم الحيوان) بالمسابقة التي شارك فيها 1511 مصورا ومصورة من 89 دولة وقدموا 16 ألف صورة فوتوغرافية و121 فيديو في 15 فئة مختلفة.

وأوضح مراد ان مسابقة (ماريا لويزا ميموريال) السنوية الإسبانية تعد من المسابقات المرموقة في أوروبا بشكل خاص وفي العالم بشكل عام لافتا إلى ان المشاركة في المسابقات الدولية تعطي المصور رؤية لقيمة صوره ومستواه في التصوير الفني الإبداعي.

يذكر ان حفل توزيع الجوائز لعام 2021 أقيم يوم السبت الماضي بصورة افتراضية عبر الموقع الرسمي للمسابقة وذلك بسبب القيود المفروضة على التنقل بسبب جائحة (كورونا المستجد - كوفيد 19).