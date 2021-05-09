بلدية الكويت: زيارة المقابر خلال فترة عيد الفطر من 5 صباحا حتى 6 مساء

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الأحد أن زيارة المقابر خلال فترة عيد الفطر المبارك ستكون من الساعة الخامسة صباحا حتى الساعة السادسة مساء مع الإلتزام بالاشتراطات الصحية مثل لبس الكمام والحرص على التباعد الإجتماعي خلال فترة الزيارة.

وشدد المنفوحي في بيان صحفي على عدم الاختلاط مع أهالي الجنائز في حالة وجود دفن جنازة وكذلك التشديد على العاملين بالمقابر بعدم الإختلاط مع الزائرين.

ودعا الى مواصلة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وتنفيذ ما جاء بالقرار حرصا على صحة وسلامة الجميع.