(الأرصاد) الكويتية: الطقس حار نهارا ومعتدل في الساعات الأخيرة من الليل

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية اليوم الأحد إن الطقس بصفة عامة هذا الأسبوع حار نهارا ومائل للحرارة في أول الليل ومعتدل في الساعات الأخيرة منه.

وأوضح رئيس قسم التنبؤات البحرية في الإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يضعف تدريجيا ليسمح بتقدم منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية حارة ورطبة نسبيا وتظهر معه بعض السحب تكون مصحوبة أحيانا بفرص أمطار متفرقة.

وأضاف البلوشي أن الطقس نهار اليوم يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 40 و42 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة إلى معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 21 و23 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الاثنين أفاد بأنه سيكون حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 42 و44 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس غدا ليلا يكون مائلا للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة ما بين 6 و20 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية والبحر خفيف الموج ما بين قدم وقدمين.

وذكر أن الطقس نهار الثلاثاء سيكون حارا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

ولفت إلى أن طقس الثلاثاء ليلا سيكون غائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و25 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 25 و27 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وقال البلوشي إن الطقس نهار الأربعاء المقبل سيكون حارا وغائما جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط لاحقا ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار قد تكون رعدية لاحقا ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 43 و45 درجة مئوية والبحر خفيف الى معتدل الموج ما بين 2 و5 أقدام.

وأشار إلى أن طقس الأربعاء ليلا سيكون مائلا للحرارة وغائما جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار قد تكون رعدية ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 26 و28 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.