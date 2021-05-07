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رسالة خطية من سمو أمير البلاد إلى ملك المملكة المغربية سلمها وزير الخارجية الكويتي

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة خطية إلى أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة تتصل بالوشائج والأواصر التاريخية الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز الترابط المتين القائم بينهما في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

قام بتسليم الرسالة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح إلى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بن الحسن الثاني وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى عاصمة المملكة المغربية الشقيقة الرباط اليوم الجمعة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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