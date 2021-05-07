"الهلال الأحمر" الكويتي: المتطوعون قدموا نماذج مشرفة من البذل والعطاء في خدمة الوطن

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكدت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة أن المتطوعين قدموا نماذج مشرفة من البذل والعطاء في خدمة الوطن عبر ميادين العمل الإنساني خاصة في ضوء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر) أنور الحساوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يصادف يوم غد السبت وشعاره هذا العام (لا يمكن إيقافنا).

وأشاد الحساوي بجهود المتطوعين المبذولة في خدمة الوطن بشرائحه كافة وفي دعم تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية في الدولة بغية الحد من انتشار الفيروس.

وقال إن الثامن من مايو سنويا (اليوم العالمي) بمنزلة مناسبة للوقوف مع الذات وتقييم المسيرة والدفع بها قدما والمساهمة بفاعلية في حشد التأييد للبرامج وتعزيز الشراكات مع قطاعات المجتمع ونشر القيم والمبادئ التي نسعى إلى تحقيقها.

وأضاف أن شعار المناسبة الدولية لهذا العام جاء ليؤكد أهمية دور التطوع في مجابهة تداعيات الجائحة الصحية عبر تقديم الخدمات المجتمعية في جميع المواقع والمستشفيات ومقار الحجر الصحي والمطارات والمنافذ والجمعيات التعاونية وغيرها.

وذكر أن احتفالية هذا العام تأتي وسط استجابة مقدرة من متطوعي ومتطوعات (الهلال الأحمر) لأكثر قضايا الصحة العامة إلحاحا حتى شكلوا خط دفاع مساند لجهود مجابهة الأزمة الصحية.

وأفاد بأن المتطوعين يعملون حاليا في مركز الكويت للتطعيم لمساندة الجهات المعنية وتقديم المساعدة للزوار ودعم نزلاء محجر الخيران الصحي فضلا عن مواصلة توزيع السلال الغذائية والصحية على الأسر المتعففة وكذلك وجبات إفطار الصائم على العمال المحتاجين.

ونوه الحساوي بحرص (الهلال الأحمر) على متابعة حجم الأعمال الهائلة التي يقدمها المتطوعون في الاستجابة لتداعيات أزمة (كورونا) معربا عن بالغ الشكر والتقدير ل"كل متطوع ومتطوعة لا يدخر جهدا في سبيل أن نخرج جميعا من الأزمة الحالية بأمان".

وأشار إلى حرص (الجمعية) على تبني المبادرات الداعمة لقدرات المتطوعين وتطور مهاراتهم الميدانية وتعزز جهودهم في سبيل التصدي للقضايا الإنسانية وفق أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.