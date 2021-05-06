قنصلية الكويت بهونغ كونغ تعلن تنفيذها مشروع افطار الصائم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت القنصلية العامة لدولة الكويت في هونغ كونغ ومكاو اليوم الخميس عن قيامها بتنفيذ مشروع (افطار الصائم) باشراف الامانة العامة للاوقاف الكويتية وذلك في عدد من المساجد في منطقتي هونغ كونغ ومكاو الاداريتين.

واضافت القنصلية في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان مشروع (افطار الصائم) والذي سيستمر حتى اخر يوم في شهر رمضان المبارك جاء بتبرع كريم من محسني الكويت الذين جبلوا على فعل الخير والعطاء في مختلف الدول.

وأشارت إلى انها قامت اليوم كذلك بتسليم الاتحاد الاسلامي في هونغ كونغ ثمانية اطنان من السلال الغذائية بمناسبة شهر رمضان المبارك وذلك بتبرع سخي من (جمعية جود الكويتية الخيرية) ليتم توزيعه على مسلمي المنطقة.

واوضحت القنصلية ان دولة الكويت واهلها اعتادوا على تقديم يد العون والعطاء ومساعدة الغير في مختلف بقاع العالم لما لهذا الدور من اثر وانعكاس ايجابي على مسيرة الكويت لاسيما في المجالين الخيري والانساني.