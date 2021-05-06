الهيئة العامة للإتصالات وتقنية المعلومات: اللائحة التنظيمية لخدمة هواة اللاسلكي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المادة (1)

التعريفات

الهيئة: الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

القانون: القانون رقم 37 لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتعديلاته.

خدمة اللاسلكي: يقصدبها خدمة أو خدمات اتصالات راديوية لأغراض التدريب الذاتي والاتصال البيني وعمليات التحقق الفنية التي يقوم بها الهواة أي بواسطة أشخاص مخولين لهم اهتمام بتقنيات اللاسلكي لأهداف شخصية فقط وبلا مصالح مادية.

هاوي اللاسلكي: شخص مهتم بتقنية اللاسلكي لدوافع شخصية دون مصلحة تجارية أو مالية،ويكون مرخصله بتشغيل محطة هواة ثابتة أو متنقلة من قبل الهيئة بموجب هذه اللائحة.

محطة الهواة: المحطة التي تتضمن أجهزة الإرسال والاستقبال والملحقات المستخدمة لهواة اللاسلكي.

محطة التقوية: محطة يستخدمها الهواة منأجل تعزيز وتقوية الإشارات منخفضة القوة إلى مستوى أعلى من الطاقة لتحسين نقل الإشارة عبر مسافات اطول.

محطة الإرشاد: محطة تبث إشارات تمكن هواة اللاسلكي من التحقق من انتشار الاشارات الراديوية التي تستخدم لفحص ومعايرة وتحديد الهوائيات وأجهزة الاستقبال.

الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي (KARS): جمعية غير ربحية (جمعية نفع عام) لهواة اللاسلكي في الكويت تهدف إلى تنمية هواية اللاسلكي وتنظيم ممارستها وفق القوانين المعمول بها في هذا المجال.

علامة النداء: علامة تتكونمن خمسة إلى ستة أحرف وارقام تخصص على حسب نوع الترخيص الصادر للمرخص له بخدمة الهواة وتظل سارية خلال فترة صلاحية وملكل لهيئة.

مادة (2)

الشروط العامة للحصول على الترخيص

يقدم طلب كتابي من طالب الترخيص على أن يكون مرفقاً بما يثبت التالي:

-أن يكون كويتي الجنسية.-ألا يقل عمره عن 21عاماً.

-اجتياز مستوى الدورة المطلوبة من الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي.

-تقديم براءة الذمة الأمنية.

المادة (3)

فئات تراخيص هواة اللاسلكي

تصدر تراخيص هواة اللاسلكي وفقا للفئات التالية:

أ-الترخيص الأولي (الفئة ب):

يمنح الترخيص لمجتاز دورةالجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي (الفئة ب) تشغيل معدات هواة اللاسلكي في نطاقات ترددية محددة وهي VHFوUHFمع السماح بخدمة المناداة فقط، ولا يسمح للهواة من الفئة (ب) تشغيل محطات الإرشاد أو محطات

التقوية أو الإشراف على أنشطة محطات جمعية هواة اللاسلكي أو تدريب المبتدئين أو المتدربين.

ويلتزم المرخص له بالمتطلبات الفنية والترددات المسموح بها وأوضاع البث والقوة التشغيلية القصوى وفقاً للملحق رقم (1. )

ب-الترخيص المتقدم(الفئة أ):

يمنح لمجتازالدورة الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي (الفئة أ) والذي يضمن أن يكون مقدم الطلب لديه المستوى المطلوب من المعرفة بلوائح هواة اللاسلكي والتقييم العملي للمهارات والخبرات المطلوبة لتجميع وتشغيل محطة الهواة بطريقة آمنه دون تداخل مع المستخدمين والخدمات الأخرى.

يسمح الترخيص (أ) بتشغيل أجهزة ومعدات هواة اللاسلكي على جميع النطاقات الترددية المخصصة لخدمة هواة اللاسلكي،وكذلك يصرح للهاوي من الفئة (أ) تشغيل محطات الإرشاد ومحطات التقوية (بشرط الحصول على كتاب تزكية من الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكيوالموافقة عليه من قبل الهيئة) وتدريب المبتدئينأو المتدربين والإشراف على استخدام المعدات لحامل تصريح هواة اللاسلكي الأولي الفئة (ب).

ويلتزم المرخص له بالمتطلبات الفنية، الترددات المسموح بها، أوضاع البث والقوة التشغيلية القصوى للتصريح المتقدم وفقاً للملحق رقم (2).

ج -ترخيص الفعاليات الخاصة:

ترخيص مؤقت لحدث ذو أهمية خاصة لمجتمع خدمة هواة اللاسلكي.

-ويجب على مقدمي الطلب تزويدالهيئة بكتاب رسمي مصحوبا بعلامة النداء المطلوبة والسبب والمدة المطلوبة.

د-ترخيص محطة التقوية

يجوز لجمعية هواة اللاسلكي التقدم للحصول على ترخيص محطة التقوية لهواة اللاسلكي.

ويجوز التقدم للحصول على ترخيص محطة التقوية لهواة اللاسلكي من قبل حاملي الترخيص المتقدم لهواة اللاسلكي (بشرط الحصول على كتاب تزكية من الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي.

وتحدد الهيئة البيانات الفنية القوة القصوى الصادرة من جهاز الإرسال المسموح به لأي مقوي لاسلكي، ويجب أن تكون لهذه المقويات آلية تسمح لها بالإغلاق عن بعد إذا لزم الامر.

هـ ترخيص محطة الإرشاد.

يجوز لجمعية هواة اللاسلكي التقدم للحصول على ترخيص محطة الإرشاد لهواة اللاسلكي.

ويجوز التقدم للحصول على ترخيص محطة الإرشاد لهواة اللاسلكي من قبل حاملي الترخيص المتقدم لهواة اللاسلكي (بشرط الحصول على كتاب تزكية من الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي).

تكون نطاقات التردد المخصصة لمحطات الإرشاد اللاسلكي من ضمن نطاقات تردد هواة اللاسلكي ويتم تنسيقها من قبل الهيئة قبل تخصيصها.

المادة (4)

يجوز للهيئة منح ترخيص المقيم / الزائر لهاوي اللاسلكي المعتمد والذي لا يعد من مواطني دولة الكويت ويكون إما زائراً أو مقيماً في دولة الكويت وينتهي الترخيص بانتهاء مدته بالنسبة للمقيم او انتهاء مدة الزيارة للزائر ، ويشترط لمنح الترخيص الشروط التالية :

-أن يكون سن المتقدم 21عاماً فما فوق.

-أن يحمل شهادة هواة اللاسلكي معترف بها من بلده ويتم اعتماده امن الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي.

-يتم إصدار الترخيص بموجب اتفاقية المعاملة بالمثل مع إدارة بلد المنشأ للزائر أو المقيم، إذا كانت هذه الاتفاقية سارية الصلاحية.

-تقديم شهادة براءة الذمة الأمنية.

المادة (5)

التزامات الهاوي

يكون الهاوي المرخص له مسئولاً عن الالتزام بالمعايير والتوصيات التي منح الترخيص على أساسها وأن يكون مسئول عن ضمان استخدام أجهزة ومعدات خدمة هواة اللاسلكي وفقا للمتطلبات والشروط والاحكام الخاصة بهذه اللائحة وايضافيما يخص:

-الالتزام بتشغيل محطة هواة اللاسلكي و بالقوة التشغيلية للأجهزة ومعدات خدمة هواة اللاسلكي وانواع الاتصالات التي ممكن ممارستها كما هو موضح بالجدول الملحق رقم (1) والشروط المخصصة للحصول على ترخيص فئة (أ) لهواة اللاسلكي.

استخدام علامة النداء حسب المصرح له

.-الالتزام بموقع التشغيل المحدد بالترخيص وفي حالة تغيير العنوان الرئيسي للمحطة يجب على المرخص له إخطار الهيئة بذلك كتابيا مع توفير الأوراق الثبوتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إصدار الترخيص بعد ذلك.

-ضمانت صميم وتركيب وصيانة واستخدام أجهزة ومعدات محطة هواة اللاسلكي تتم بطريقة لا تتسبب بالتداخل الضار مع محطات الاتصال اللاسلكية الأخرى.

-التواصل مع محطة الهواة الأخرى باستخدام علامة النداء المصرح لهبها عند بداية ونهاية الإرسال وكل 10دقائق على الأقل خلال الإرسال.

-الاحتفاظ بسجل تفصيلي وانيكون هذا السجل متاح للمعاينة من قبل موظفي الهيئة عند طلبه، ويجب أن تشمل السجلات على التاريخ والوقت والتردد وعلامة النداء وقوة كل إرسال، واي تفاصيل أخرى يطلب تقديمها على النحو المحدد من قبل الهيئة بين الحين والآخر.

المادة (6)

المحظورات

يحظر على الهاوي استيراد أي معدات أو أجهزة لاسلكية ما لم يتم الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

كما لا يسمح استخدام محطة الهواة المصرحة لأي نوع من الأنشطة التالية:

-الأغراض التجارية

-الاعلان.

-أي شكل من أشكال الترفيه.

-الربح المادي او أي رسالة تحتوي على ما يلي:

•التعرض للذات الإلهية

•العيب بالذات الاميرية.

•الاساءة والكراهية.

•بث معلومات مضللة بشكل متعمد.

•استخدام لغة بذيئة.

•ازدراء الأديان والطوائف.

•الأمور السياسية.

•ما ينافي القيم الاجتماعية والثقافية والأخلاقية والدينية فيدولةالكويت.

•ما ينافي المصالح الوطنية الكويتية.

•تشويه الحقائق التاريخية والتقاليد الكويتية أو شخص أو شخصية لقائد وطني أو نخبة وطنية.

•ما يضر بالعلاقات الكويتية مع الدول الصديقة.

•ترويج الفساد، انتهاك القانون وخيانة الأمانة ومخالفة القوانين االمعمول بها بدولة الكويت والقرارات و اللوائح و السياسات الصادرة من الهيئة.

•رسائل مشفرة بأي وسيلة لغرض إخفاءمعناها.

المادة (7)

الشخص غير المصرح

يجوز للأشخاص الغير حاملين للترخيصهواة اللاسلكي تشغيل محطات الهواة لأغراض التدريب تحت إشراف هاوي يحمل ترخيص من الفئة أ (الفئة المتقدمة).

وفي تلك الحالة يكون الهاوي منالفئة (أ) مسئولاً ويتحمل التبعات القانونية عن استخدام الشخص الغير حامل لتصريح الهواة.

المادة (8)

صلاحية الترخيص

تكون صلاحية ترخيص هواة اللاسلكي لمدة 5 سنوات ،وإذا لم يقدم الهاوي طلباً بالتجديد خلال ثلاث سنوات من انتهاء صلاحية الترخيص يلغى الترخيص، ويكون على الهاويتقديم طلب جديد إلى الهيئة ويخضع لذات الإجراءات باعتباره متقدم جديد.

المادة (9)

علامة النداء

يجب استخدام علامة النداء لهواة اللاسلكي عند بداية ،نهاية وخلال الإرسال باستخدام نفس فئة البث لجميع أجزاء الرسالة.

يوضح الجدول المرفق بالملحق رقم (3) معلومات حول نموذج وصيغة علامة النداء لهواة اللاسلكيفي دولة الكويت:

المادة (10)

متطلبات الحصول على الترخيص

يجب على طالب الترخيص التقدم للهيئة بخطاب رسمي مرفقا به المستندات الموضحة بالملحق رقم (4)المادة (11) الجزاءات والغرامات كل من ارتكب مخالفة لبنود هذه اللائحة والقانونرقم 37لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات والمعدل بالقانون رقم 98 لسنة 2015 تطبق عليه العقوبات والجزاءات المنصوص عليها في هذاالقانون.

ملحق (4)

متطلبات خدمة هواة اللاسلكي.

•خطاب رسمي موجه إلى الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لطلب الترخيص.

•صورة من شهادة اجتياز دورة الجمعية الكويتية لهواة اللاسلكي.

•صورة من البطاقة المدنية للمتقدم (يجب أن يتجاوز عمره 21عاماً).

•تعبئة وإرفاق نموذج طلب الخدمة المطلوبة•المواصفات الفنية للأجهزة.

•صورة من تصريح المركبة (في حالة تركيب الجهاز في المركبات.