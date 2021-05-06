"ڨوكس سينما" في مجمع الأڤنيوز تستأنف أعمالها في عيد الفطر السعيد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت "ڨوكس سينما"، الذراع السينمائي المتخصص لشركة "ماجد الفطيم"، عن أنها ستفتح أبوابها مجدداً لجميع الزوار في مجمع الأڤنيوز مع حلول عيد الفطر السعيد، وذلك تماشياً مع التوجيهات الحكومية. ويمكن لرواد السينما في الكويت التطلع لمشاهدة مجموعة من الإنتاجات المبهرة والأفلام الممتعة وسط أجواء آمنة والتأكد من اتخاذ واعتماد أعلى معايير الصحة والسلامة.

وفي إطار الالتزام التام بشروط وزارة الصحة، يتوجب على الزوار أن يتلقوا التطعيم والتسجيل على "تطبيق مناعة" Immune App، لكي يمكنهم الدخول إلى صالات السينما. ويجب على جميع الزوار احضار بطاقاتهم المدنية وإظهار حالة التطعيم عبر "تطبيق مناعة" وأن يكون الاسم باللون الأخضر فقط وليس الأحمر. كما اتخذت "ڨوكس سينما" أيضاً تدابير احترازية واسعة النطاق ووضعت خطة شاملة للتعقيم الشامل والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. وخلال فترة الإغلاق المؤقت، أجرت "ماجد الفطيم" دراسة استقصائية لتحديد أهم تدابير السلامة التي من شأنها أن تشكل عامل راحة وطمأنينة للزوار عند عودتهم إلى ارتياد المرافق الترفيهية التابعة لها، ولقد استخدمت نتائج هذا الاستبيان لإعادة تصميم تجربة الزوار بصورة استباقية.

وتمّ وضع لافتات إرشادية، إلى جانب التواجد الدائم لموظّفي خدمة العملاء لتوجيه الزوار لاتخاذ أفضل الممارسات العملية لجهة تطبيق المسافة الجسدية اللازمة عن الزوار الآخرين. ويتم تشجيع الزوار على الاستمتاع بتجربة حجز التذاكر والمأكولات والمشروبات من دون الحاجة إلى الوقوف في صفوف الانتظار وذلك عبر الحجز المسبق للتذاكر عبر الإنترنت. وفي إطار الحد من الاتصال الجسدي والتعرض المباشر إلى أقصى حد ممكن تتوفر خيارات الدفع من دون تلامس. كما تم تقليص الحد الأقصى للإشغال في صالات السينما إلى 50%، وسيتم الإبقاء على المقعد الذي أمام المقعد الذي اختاره الضيف والمقعد الذي إلى جانبه خالياً للحفاظ على التباعد الجسدي.

وقال علي العقاب، المدير الإقليمي في الكويت ولبنان والأردن لدى "ماجد الفطيم للسينما" و"ماجد الفطيم للترفيه والتسلية": بعد فترة الإقفال التي امتدت أكثر من سنة، نحن متحمسون للغاية لاستئناف أعمالنا في مجمع الأڤنيوز، وأن تتاح لنا الفرصة للتواصل من جديد مع زوانا الكرام. لقد قامت "ڨوكس سينما" باستئناف أعمالها في كافة أرجاء المنطقة منذ مايو الماضي، لذا يمكن لرواد السينما الاطمئنان والتأكد من أننا عملنا على توسيع نطاق الإرشادات الموصي بها لضمان بأن يمكن لزوارنا الاستمتاع بتجربة جماعية من خلال مشاهدة أفلامهم المفضلة على الشاشات العملاقة مع المزيد من الاطمئنان وراحة البال. وبانتظار محبي الأفلام السينمائية في الكويت، مجموعة غامرة من الإصدارات الجديدة خلال عيد الفطر السعيد".

وستعرض "ڨوكس سينما" في مجمع الأڤنيوز مجموعة واسعة من الأفلام التي تلبي كافة الأذواق والتفضيلات خلال عطلة العيد، والتي تتضم فيلم العائلة المفضل "بيتر رابيت 2: ذا راناواي" (Peter Rabbit2: The Runway)، وفيلم الأنمي الياباني "قاتل الشياطين" (Demon Slayer)، والأفلام التي تتصدر شباك التذاكر مثل فيلم " جودزيلا ضد كونج" (Godzilla vs. Kong) وفيلم " مورتال كومبات" (Mortal Kombat)، هذا إلى جانب الأفلام العربية والتي تشمل فيلم "مش أنا" وفيلم "توأم روحي".

واتخذت "ڨوكس سينما" تدابير صارمة فيما يتعلق بالصحة والسلامة وعملت على توسيع نطاق الإرشادات الموصي بها، حيث سيتم تنظيف وتعقيم الأسطح بعد كل تواصل مع الزوار، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان والنظافة. كما ألزمت كل الموظفين والزوار بارتداء الكمامات والقفازات، وسيتم قياس حرارة كل أعضاء فريق العمل والزوار قبل دخولهم إلى السينما.

واتخذت تدابير واسعة النطاق لضمان الحفاظ على أعلى مستويات سلامة الغذاء. كما يتبع فريق العمل سياسات السلامة الصارمة والتي تتضمن تعقيم وحدات التشغيل كل ساعة وغسل اليدين على الأقل كل 20 دقيقة وقبل تجهيز وتقديم الطعام.

يُذكر أن شركة "ماجد الفطيم" قد حصلت للسنة الثالثة على التوالي، على جائزة " أفضل ابتكار في الصحة والسلامة" من مجلس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للترفيه والجذب السياحي (مينالاك) 2020.

للمزيد من المعلومات وحجز التذاكر في "ڨوكس سينما" في الأڤنيوز، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني https://kwt.voxcinemas.com/